Journées du Patrimoine à l’aéroclub Toulon-sur-Allier
Aérodrome de Moulins-Montbeugny Toulon-sur-Allier Allier
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Journée découverte à l’aéroclub de Moulins-Montbeugny.
Aérodrome de Moulins-Montbeugny Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 04 56 contact@aeroclubmoulins.fr
English :
Discovery day at the Moulins-Montbeugny flying club.
German :
Schnuppertag im Aeroclub von Moulins-Montbeugny.
Italiano :
Giornata di scoperta presso il club di volo di Moulins-Montbeugny.
Espanol :
Jornada de descubrimiento en el club de vuelo de Moulins-Montbeugny.
L’événement Journées du Patrimoine à l’aéroclub Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région