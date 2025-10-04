Journées du Patrimoine à l’aéroclub Toulon-sur-Allier

Journées du Patrimoine à l’aéroclub Toulon-sur-Allier samedi 4 octobre 2025.

Journées du Patrimoine à l’aéroclub

Aérodrome de Moulins-Montbeugny Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Journée découverte à l’aéroclub de Moulins-Montbeugny.

.

Aérodrome de Moulins-Montbeugny Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 04 56 contact@aeroclubmoulins.fr

English :

Discovery day at the Moulins-Montbeugny flying club.

German :

Schnuppertag im Aeroclub von Moulins-Montbeugny.

Italiano :

Giornata di scoperta presso il club di volo di Moulins-Montbeugny.

Espanol :

Jornada de descubrimiento en el club de vuelo de Moulins-Montbeugny.

L’événement Journées du Patrimoine à l’aéroclub Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région