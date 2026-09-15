Informations pratiques

Douadic

Journées du patrimoine à l’ancienne forge

1 Rue des Écoles Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la forge et des métiers anciens dans le cadre des Journées du Patrimoine. L’ancienne forge du village sera ouverte. Vous découvrirez la fabrication de clou.

Dans l’ancienne forge du village vous pourrez découvrir le travail du maréchal-ferrant avec l’enclume, le marteau et le soulet.

Dans la première dépendance, la commune de Douadic vont sera présentée à l’aide d’objets, de photographies.

Dans la deuxième dépendance, un film présentera les métiers d’autrefois. Vous pourrez découvrir les outils que les anciens utilisaient dans les champrs et leur quotidien.

Sous le préau et dans le jardin sont exposés du matériel agricole notamment des charettes, des tombereaux, des araires.

Le four à pain cloturera votre visite en vous montrant la fabrication du pain et sa cuisson. .

1 Rue des Écoles Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 11 92 mairie@douadic.fr

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English :

New edition of the « Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins » sponsored by Marie-Sophie Lacarrau on the theme: « Terre à terre » with the discovery of old trades in Douadic.

L’événement Journées du patrimoine à l’ancienne forge Douadic a été mis à jour le 2026-09-09 par BERRY