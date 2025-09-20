Journées du patrimoine à l’atelier de taille de Pierre BVPIERRES Ver-lès-Chartres

L’atelier de taille de Pierre BVPIERRES ouvre ses portes pour vous faire découvrir le monde de la pierre calcaire, et le savoir faire ancestral de cette discipline

Au programme, visite de l’atelier, démonstration de taille de pierre et atelier d’initiation pour petits et grands, à partir de 8 ans. .

English :

The BVPIERRES stone-cutting workshop opens its doors for you to discover the world of limestone, and the ancestral know-how of this discipline

German :

Die Steinmetzwerkstatt BVPIERRES öffnet ihre Türen, um Ihnen die Welt des Kalksteins und das althergebrachte Wissen dieser Disziplin näher zu bringen

Italiano :

Il laboratorio di taglio della pietra BVPIERRES apre le sue porte per farvi scoprire il mondo della pietra calcarea e il know-how ancestrale di questa disciplina

Espanol :

El taller de cantería BVPIERRES le abre sus puertas para que descubra el mundo de la piedra caliza y el saber hacer ancestral de esta disciplina

