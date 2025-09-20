JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’ÉGLISE DU GÉSU ÉGLISE DU GÉSU Toulouse

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

L’église du Gesu est un ancien édifice religieux catholique sis à Toulouse. Construite en style néo-gothique par les Jésuites au XIXe siècle l’église est désacralisée en 2000 et réaménagée en salle de concert d’orgues.

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Vous pouvez visiter cet édifice librement ou en visite flash de 20 min. L’église du Gesù est un joyau discret du patrimoine toulousain. Son architecture néogothique, ses décors peints à la cire et ses vitraux entièrement conservés, lui donnent un style original, qui en font un monument à part dans Toulouse. (Samedi à 10h, 12h30 et 17h30, dimanche à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30).

Curieux et curieuses, venez découvrir de près l’orgue de tribune et laissez-vous séduire par les mystères de cet instrument unique. Tout au long de la journée, la musique vous accompagnera le matin de 10h30 à 12h et l’après-midi de 14h à 15h, un parcours musical vous invite à explorer ses sonorités. À 12h et 12h30, puis de 15h à 17h, place aux instants musicaux, véritables pauses enchantées. Enfin, pour percer les secrets de l’orgue, des présentations vous sont proposées à 14h, 14h30, 15h30, 16h et 16h30.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

ÉGLISE DU GÉSU 22 bis, rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00 monuments@culture.toulouse.fr

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

