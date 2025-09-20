Journées du patrimoine à l’église Saint-Laurent Église Saint-Laurent Langeais

participation libre

A l’instar des éditions précédentes, les journées du patrimoines 2025 permettront aux visiteurs de découvrir les différentes églises de Langeais, et en particulier l’église Saint-Laurent de Langeais et des métiers d’art. L’édition 2025 verra en outre l’exposition de voitures anciennes sur le parvis de l’église.

Église Saint-Laurent 24 rue de Saint-Laurent 37130 Langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Église désacralisée de Langeais, servant pour des concerts. Parkings à proximité.

Affiche des journées du patrimoine des églises de Langeais