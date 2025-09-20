JOURNÉES DU PATRIMOINE A L’EGLISE SAINT PIERRE DES CUISINES EGLISE SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

EGLISE SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint Pierre Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Cet édifice historique toulousain de premier ordre dévoile une stratification chronologique passionnante et inédite dans un lieu qui est aujourd’hui consacré à la musique et à la danse.

Ce week-end, l’église Saint-Pierre des Cuisines vous ouvre ses portes !

La crypte archéologique de l’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines vous permet de découvrir les soubassements de la basilique funéraire du Ve siècle. Des fragments de mosaïques, qui faisaient autrefois partie de cette basilique, sont également exposés. Cette visite vous offre une occasion unique de comprendre les différentes phases de construction et les modifications apportées à cette église au cours de son riche passé historique. Ces vestiges architecturaux sont les seuls à Toulouse qui témoignent des pratiques de construction de ces périodes encore peu explorées.

Sur réservation billetterie.museesaint-raymond.toulouse.fr

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

EGLISE SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 31 05

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

