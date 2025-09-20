Journées du Patrimoine à l’église Saint-Pierre Un cerf dans l’église Muchedent

église Saint-Pierre Muchedent Seine-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

L’église Saint-Pierre de Muchedent sera exceptionnellement ouverte au public à l’occasion des journées européennes du patrimoine et accueillera pour l’occasion une expo photos sur la thématique du cerf !

L’église sera ouverte le samedi après-midi avec une conférence de Serge Pastore, président de l’association AVEC-EAWY, auteur du livre « Eawy, une forêt et des hommes » et ancien de l’ONF. L’église sera également ouverte dimanche toute la journée.

L’expo photos sur le thème du cerf sera présentée dans l’église, ainsi que quelques éléments liés aux cervidés.

Selon la météo, une sortie à l’écoute du brâme est envisagée le samedi soir et/ou le dimanche soir.

Plus de renseignements sur la page facebook de Muchedent au Naturel .

église Saint-Pierre Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 28 79 muchedentaunaturel@gmail.com

