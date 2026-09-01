Journées du patrimoine à l’Hôtel de Ville Barr
samedi 19 septembre 2026 · Barr
Informations pratiques
Barr
Journées du patrimoine à l’Hôtel de Ville
1 place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Plongez dans l’histoire et les coulisses de ce bâtiment emblématique lors d’une visite guidée d’une heure, animée par Mme le Maire et les élus.
Partez à la découverte de la Mairie de Barr comme vous ne l’avez jamais vue !
Plongez dans l’histoire et les coulisses de ce bâtiment emblématique lors d’une visite guidée d’une heure trente, animée par Mme le Maire et les élus. Vous explorerez des espaces habituellement fermés au public et découvrirez les précieuses archives qui retracent la mémoire de la commune.
Trois créneaux sont proposés pour vivre cette expérience unique : 14h, 15h30 et 17h.
Attention : visites limitées à 15 personnes par créneau, pensez à réserver votre place rapidement via le QR code citoyen ! 0 .
1 place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 55
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English :
Immerse yourself in the history and behind-the-scenes of this emblematic building during a one-hour guided tour, led by the Mayor and elected representatives.
L’événement Journées du patrimoine à l’Hôtel de Ville Barr a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Barr
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