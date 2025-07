Journées du Patrimoine à l’Opéra de Dijon : Architecture, coulisses et anecdotes Auditorium de l’Opéra de Dijon Dijon

Journées du Patrimoine à l’Opéra de Dijon : Architecture, coulisses et anecdotes Auditorium de l’Opéra de Dijon Dijon Samedi 20 septembre, 09h30 Entrée libre, sans réservation, gratuit

Samedi 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Opéra de Dijon vous ouvre les portes de l’Auditorium pour des visites guidées.

Et si vous poussiez les portes de l’Opéra pour plonger dans les coulisses d’une maison d’art lyrique chargée d’histoire ?

**Samedi 20 septembre**, à l’occasion des [**Journées européennes du Patrimoine**](https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/?) sur la thématique « Patrimoine architectural », [l’Opéra de Dijon](https://opera-dijon.fr/) vous ouvre les portes de l’Auditorium de **9h45 à 17h15** pour des visites guidées !

_**Au programme :**_

* **10h-12h45 : Visites guidées (**Durée 45 min ; 12h départ de la dernière visite)

* **14h-17h15 : Visites guidées** (Durée 45 min ; 16h30 départ de la dernière visite)

Envers du décor, architecture et anecdotes s’entremêleront lors d’une journée de découverte **pour petits et grands !**

**à propos**

L’Auditorium voit le jour en 1998. Ses installations techniques modernes en font un lieu de production authentique dans les domaines de l’art lyrique, du théâtre ou de la danse. L’Auditorium est également reconnu et recherché par les plus grands chefs d’orchestre et artistes en tant qu’outil de travail unique grâce à son principal atout : l’acoustique. Hors du commun, elle est considérée aujourd’hui comme l’une des meilleures d’Europe !

_Une prouesse technique… et un bijou architectural à explorer de l’intérieur !_

Auditorium de l’Opéra de Dijon Place Jean Bouhey, 21000 Dijon La Maladière Dijon 21000 Côte-d’Or