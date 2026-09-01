Journées du Patrimoine à Lubersac : Visite guidée du château du Verdier Château du Verdier Lubersac
samedi 19 septembre 2026 · Château du Verdier · Lubersac
Informations pratiques
Lubersac
Journées du Patrimoine à Lubersac : Visite guidée du château du Verdier
Château du Verdier Avenue du château Lubersac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du château du Verdier par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise en partenariat avec l’EPDA du Glandier.
Visite par un guide conférencier et des résidents de l’établissement.
Rendez-vous à 14h30 devant l’escalier du château.
Place limitées – Inscription auprès de l’office de tourisme au 05 55 73 15 71 .
Château du Verdier Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71
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English : Journées du Patrimoine à Lubersac : Visite guidée du château du Verdier
L’événement Journées du Patrimoine à Lubersac : Visite guidée du château du Verdier Lubersac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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