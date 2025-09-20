Journées du Patrimoine à Maël-Carhaix Salle Arc-en-Ciel et Ardoisières Maël-Carhaix

Journées du Patrimoine à Maël-Carhaix samedi 20 septembre 2025.

Salle Arc-en-Ciel et Ardoisières 12 Rue de Rostrenen Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

3 visites dans la Vallée des Ardoisières de Maël-Carhaix, commentées par Lena Gourmelen, une spécialiste passionnée des Ardoisières de Bretagne. Le samedi 20 à 15h Ardoisière du bois de Coat Mael un très intéressant site industriel de la fin du 19ème siècle.

Le dimanche Ardoisière de Moulin Lande qui a fonctionné jusque dans les années 2000. 2 visites sont prévues: 11h et 15h. RDV sur le site.

Les photos de l’exposition « les Ardoisières » de Claude Le Gall seront installées près de la salle Arc en Ciel, où on pourra voir l’exposition itinérante du Musée des Ardoisières, les outils, les vidéos et films documentaires collectés par l’association « Ar Mein Glaz ». Le Jardin d’eau de Kervezennec permet aussi d’admirer quelques belles sculptures et installations en ardoise de Moulin Lande des artistes plasticiens Antonio di Tommaso, Yvon le Joncour, Ines Ferreira.

Org. Le Chaudron des Arts .

Salle Arc-en-Ciel et Ardoisières 12 Rue de Rostrenen Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 73 00

