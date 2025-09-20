Journées du Patrimoine à Marast Marast
Journées du Patrimoine à Marast Marast samedi 20 septembre 2025.
Prieuré Marast Haute-Saône
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Venez découvrir toute l’histoire du Prieuré à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Visites guidées et concert folk. .
Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 79 81
