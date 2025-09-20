Journées du Patrimoine à Marast Marast

Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez découvrir toute l’histoire du Prieuré à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visites guidées et concert folk. .

Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 79 81

