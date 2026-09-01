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AGENDA · Masseret

Journées du Patrimoine à Masseret Masseret

samedi 19 septembre 2026 · Masseret

Journées du Patrimoine à Masseret Masseret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le bourg
Ville
19510 Masseret
Département
Corrèze
Tarif

Masseret

Journées du Patrimoine à Masseret

Le bourg Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de la Tour de Masseret : découvrez l’histoire de la Tour et de ses paysages racontée en images et en photos au travers d’un parcours touristique. Exposition photo à l’intérieur du bâtiment ainsi qu’en extérieur via un parcours accessible autour de la tour.   .

Le bourg Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 40 42  mairie.masseret@wanadoo.fr

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English : Journées du Patrimoine à Masseret

L’événement Journées du Patrimoine à Masseret Masseret a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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