Journées du Patrimoine à Masseret Masseret
samedi 19 septembre 2026 · Masseret
Informations pratiques
Masseret
Journées du Patrimoine à Masseret
Le bourg Masseret Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de la Tour de Masseret : découvrez l’histoire de la Tour et de ses paysages racontée en images et en photos au travers d’un parcours touristique. Exposition photo à l’intérieur du bâtiment ainsi qu’en extérieur via un parcours accessible autour de la tour. .
Le bourg Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 40 42 mairie.masseret@wanadoo.fr
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English : Journées du Patrimoine à Masseret
L’événement Journées du Patrimoine à Masseret Masseret a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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