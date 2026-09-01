Informations pratiques

Masseret

Journées du Patrimoine à Masseret

Le bourg Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de la Tour de Masseret : découvrez l’histoire de la Tour et de ses paysages racontée en images et en photos au travers d’un parcours touristique. Exposition photo à l’intérieur du bâtiment ainsi qu’en extérieur via un parcours accessible autour de la tour. .

Le bourg Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 40 42 mairie.masseret@wanadoo.fr

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English : Journées du Patrimoine à Masseret

L’événement Journées du Patrimoine à Masseret Masseret a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze