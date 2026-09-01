Journées du Patrimoine à Meilhards Le Bourg Meilhards

Informations pratiques

Meilhards

Journées du Patrimoine à Meilhards

Le Bourg 3 bis Place de l’Église Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

– 10h : balade autour du patrimoine bâti et en péril dans le bourg et constructions récentes (rendez-vous à l’église),

– 12h30 : Pique nique partagé (auberge espagnole) à la Guinguette (Étang de la Besse),

-15h : visite l’église libre ou commentée, visite libre du musée. .

Le Bourg 3 bis Place de l’Église Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 42 86 02

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English : Journées du Patrimoine à Meilhards

L’événement Journées du Patrimoine à Meilhards Meilhards a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze