Journées du Patrimoine à Meilhards Le Bourg Meilhards
dimanche 20 septembre 2026 · Le Bourg · Meilhards
Informations pratiques
Meilhards
Journées du Patrimoine à Meilhards
Le Bourg 3 bis Place de l’Église Meilhards Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
– 10h : balade autour du patrimoine bâti et en péril dans le bourg et constructions récentes (rendez-vous à l’église),
– 12h30 : Pique nique partagé (auberge espagnole) à la Guinguette (Étang de la Besse),
-15h : visite l’église libre ou commentée, visite libre du musée. .
Le Bourg 3 bis Place de l’Église Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 42 86 02
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English : Journées du Patrimoine à Meilhards
L’événement Journées du Patrimoine à Meilhards Meilhards a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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