Informations pratiques

Locmalo

Journées du patrimoine à Ménoray

Ménoray Locmalo Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le château de Ménoray, son parc, son bois et ses terres témoignent de l’évolution d’un manoir du 15e siècle jusqu’à aujourd’hui : pigeonnier et vivier du 16e siècle, chapelle et château du 17e siècle, ce dernier étant étendu aux 18e et 19e siècles, ferme modèle de la fin du 19e siècle. Protégé au titre des Monuments Historiques, le domaine fait l’objet depuis 2022 d’une campagne de restauration. Visite libre du parc. Le château n’est pas accessible. .

Ménoray Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 22 04

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English :

L’événement Journées du patrimoine à Ménoray Locmalo a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan