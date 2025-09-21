Journées du Patrimoine à Mesnil-Saint-Père ! Mesnil-Saint-Père

Divers lieux dans le village Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Programme à ne pas manquer



> 10h00 15h00 Visite de l’église



> 10h00 13h00 Exposition du barrage réservoir à la salle polyvalente



> 11h00 12h00 Concert lyrique avec Gilles Nicolas à l’église



> 15h00 17h00 Concert Gospel Oh Happy Day à la salle polyvalente .

Divers lieux dans le village Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 28 78 mairie-de-mesnil-saint-pere@wanadoo.fr

