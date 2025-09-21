Journées du Patrimoine à Mesnil-Saint-Père ! Mesnil-Saint-Père
Journées du Patrimoine à Mesnil-Saint-Père !
Divers lieux dans le village Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Programme à ne pas manquer
> 10h00 15h00 Visite de l’église
> 10h00 13h00 Exposition du barrage réservoir à la salle polyvalente
> 11h00 12h00 Concert lyrique avec Gilles Nicolas à l’église
> 15h00 17h00 Concert Gospel Oh Happy Day à la salle polyvalente .
Divers lieux dans le village Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 28 78 mairie-de-mesnil-saint-pere@wanadoo.fr
