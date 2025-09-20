Journées du Patrimoine à Mézos Mézos

EGLISE Mézos Landes

Des rendez vous à l’église de mézos

Une expo sur l’invention du patrimoine mondial samedi de 10 h à 14 h et dimanche de 10 h à 15 h

Tour de chant sur les chansons du monde et créations à 17 h

Conférence Mézos son patrimoine et son église dimanche à 15 h 30

Entrée libre

Contact 0624369300 .

EGLISE Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

