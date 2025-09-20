Journées du patrimoine à Montagny-en-Vexin Montagny-en-Vexin
PLACE DE LA MAIRIE Montagny-en-Vexin Oise
Gratuit
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025
Église de Montagny-en-Vexin
Visite Exposition sur la thématique Patrimoine architectural de 9h à 18h .
PLACE DE LA MAIRIE Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr
English :
European Heritage Days on September 20 and 21, 2025
Montagny-en-Vexin church
Visit Exhibition on the theme of « Architectural heritage » from 9 a.m. to 6 p.m
German :
Europäische Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025
Kirche von Montagny-en-Vexin
Besichtigung Ausstellung zum Thema « Architektonisches Erbe » von 9 bis 18 Uhr
Italiano :
Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025
Chiesa di Montagny-en-Vexin
Visita Mostra sul tema « Patrimonio architettonico » dalle 9.00 alle 18.00
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025
Iglesia de Montagny-en-Vexin
Visita Exposición sobre el tema « Patrimonio arquitectónico » de 9:00 a 18:00 horas
