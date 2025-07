Journées du patrimoine à Munster Munster

Journées du patrimoine à Munster Munster samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine à Munster

1 place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir la ville de Munster et ses richesses pour l’occasion, des portes ouvertes, visites guidées et conférence sont organisées.

Le samedi 21 septembre et le dimanche 22, aura lieu la 41ème édition des Journées européennes du Patrimoine sur les thèmes Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et Patrimoine maritime .

Découvrez les curiosités munstériennes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Ce grand rendez-vous culturel permet à un large public de (re)découvrir, entre amis ou en famille, le patrimoine proche de son environnement quotidien.

Au programme dans la ville de Munster :

Visites organisées par la société d’Histoire du val et de la ville de Munster avec Gérard Leser, son président :

Samedi 21 inauguration du nouveau sentier des poètes Alsaciens. Rendez-vous au parc Hartmann à 13h45 (environ 2h30 de balade).

Dimanche 22 visite guidée de Munster. Rendez-vous à 10h devant la Mairie.

Ouverture de la Mairie :

Samedi 21 de 14h00 à 17h00

Dimanche 22 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Venez profiter de l’exposition de Georges RATKOFF à la salle de la Décapole (1er étage de la Mairie). 0 .

1 place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 04 11 95 regardssurlemonde6@gmail.com

English :

Come and discover the city of Munster and its treasures: for the occasion, open doors, guided tours and conferences are organized.

German :

Entdecken Sie die Stadt Munster und ihre Schätze: Zu diesem Anlass werden Tage der offenen Tür, Führungen und eine Konferenz organisiert.

Italiano :

Venite a scoprire la città di Munster e i suoi tesori: per l’occasione vengono organizzate porte aperte, visite guidate e conferenze.

Espanol :

Venga a descubrir la ciudad de Munster y sus tesoros: para la ocasión, se organizan puertas abiertas, visitas guiadas y conferencias.

L’événement Journées du patrimoine à Munster Munster a été mis à jour le 2025-03-28 par Office de tourisme de la vallée de Munster