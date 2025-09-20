Journées du Patrimoine à Nazelles Négron Nazelles-Négron
Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025, venez profiter des journées du patrimoine à Nazelles Négron.
Au programme
Grange Dîmière de Nazelles Négron, église Saint Symphorien
Visite libre le dimanche entre 10h et 16h.
Concert spectacle « Louise, Françoise et Louis » à la grange Dîmière de Négron le dimanche à 16h30.
Sur réservation au 06 80 20 94 76
10 euros adultes / gratuit pour les moins de 18 ans.
Centre socio culturel Bibliothèque municipale
Chasse au trésor le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.
Enfants sous la responsabilité des parents.
Visites guidées du Bourg de Nazelles le samedi à 17h15 (durée 1h30).
RDV parking des Pâtis (face au camping)
Participation au chapeau
Renseignements nazellesnegroncitoyenne@gmail.com / 07 80 20 52 08. .
Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71
English :
On Saturday 20th and Sunday 21st September 2025, come and enjoy Heritage Days at Nazelles Négron.
German :
Am Samstag, dem 20. und Sonntag, dem 21. September 2025, können Sie die Tage des Kulturerbes in Nazelles Négron genießen.
Italiano :
Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, venite a godervi le Giornate del Patrimonio a Nazelles Négron.
Espanol :
El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025, venga a disfrutar de las Jornadas del Patrimonio en Nazelles Négron.
