Journées du Patrimoine à Nazelles Négron Nazelles-Négron

Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025, venez profiter des journées du patrimoine à Nazelles Négron.

Au programme

Grange Dîmière de Nazelles Négron, église Saint Symphorien

Visite libre le dimanche entre 10h et 16h.

Concert spectacle « Louise, Françoise et Louis » à la grange Dîmière de Négron le dimanche à 16h30.

Sur réservation au 06 80 20 94 76

10 euros adultes / gratuit pour les moins de 18 ans.

Centre socio culturel Bibliothèque municipale

Chasse au trésor le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.

Enfants sous la responsabilité des parents.

Visites guidées du Bourg de Nazelles le samedi à 17h15 (durée 1h30).

RDV parking des Pâtis (face au camping)

Participation au chapeau

Renseignements nazellesnegroncitoyenne@gmail.com / 07 80 20 52 08. .

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

English :

On Saturday 20th and Sunday 21st September 2025, come and enjoy Heritage Days at Nazelles Négron.

German :

Am Samstag, dem 20. und Sonntag, dem 21. September 2025, können Sie die Tage des Kulturerbes in Nazelles Négron genießen.

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, venite a godervi le Giornate del Patrimonio a Nazelles Négron.

Espanol :

El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025, venga a disfrutar de las Jornadas del Patrimonio en Nazelles Négron.

