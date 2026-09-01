Journées du patrimoine à Neaufles-Auvergny Neaufles-Auvergny
samedi 19 septembre 2026 · Neaufles-Auvergny
Informations pratiques
Neaufles-Auvergny
Journées du patrimoine à Neaufles-Auvergny
Eglise Saint-Hilaire Neaufles-Auvergny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le comité des fêtes de Neaufles-Auvergny vous propose une visite commentée de l’église Saint-Hilaire. Sur place une exposition de photos anciennes de la commune sera présentée.
–> Samedi et dimanche de 10h à 18h
Gratuit, sans réservation. .
Eglise Saint-Hilaire Neaufles-Auvergny 27250 Eure Normandie +33 6 49 09 54 33
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English : Journées du patrimoine à Neaufles-Auvergny
L’événement Journées du patrimoine à Neaufles-Auvergny Neaufles-Auvergny a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure