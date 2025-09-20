Journées du Patrimoine à Neuillé-le-lierre Neuillé-le-Lierre

Gratuit

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, le samedi 20 septembre l’église Saint-Pierre est ouverte à la visite de 8h à 20h et concert gratuit de Jazz manouche dans la cour de l’école à 18h dans le cadre du festival Jazz en Touraine. .

Neuillé-le-Lierre 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 95 17 accueil@mairieneuillelelierre.fr

English :

As part of Heritage Days, Saint-Pierre church is open to visitors from 8am to 8pm on Saturday September 20, with a gypsy jazz concert in the school courtyard at 6pm

German :

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals ist die Kirche Saint-Pierre am Samstag, den 20. September von 8 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet. Um 18 Uhr findet im Schulhof ein Gypsy-Jazz-Konzert statt

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, la chiesa di Saint-Pierre è aperta ai visitatori sabato 20 settembre dalle 8.00 alle 20.00, con un concerto di gypsy jazz nel cortile della scuola alle ore 18.00

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la iglesia de Saint-Pierre estará abierta a los visitantes el sábado 20 de septiembre de 8.00 a 20.00 horas, con un concierto de jazz gitano en el patio de la escuela a las 18.00 horas

