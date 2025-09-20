JOURNEES DU PATRIMOINE A NOGENT Nogent
JOURNEES DU PATRIMOINE A NOGENT
MAIRIE DE NOGENT Nogent
2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Ville de Nogent vous invite à (re)découvrir les temps forts de ces cinq dernières années lors d’un week-end riche en découvertes.
Au programme
• Ouverture gratuite du Musée de la Coutellerie et de la Micro-Folie de Nogent,
• Balades guidées insolites à travers le patrimoine nogentais,
• Visites flash et décalées du Musée de la Coutellerie,
• Explorations libres des lieux emblématiques de la ville,
• Projections sur la façade de la Mairie,
… et bien d’autres surprises à vivre tout au long du week-end !
Le samedi soir, ne manquez pas le lancement du projet patrimonial consacré à l’orgue de chœur, acquis par la Ville en 2023 en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
– Animations gratuites Place de la Mairie .
MAIRIE DE NOGENT Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 51 96 communication@villedenogent52.com
