Journées du Patrimoine à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Nogent-sur-Seine
Informations pratiques
Nogent-sur-Seine
Journées du Patrimoine à Nogent-sur-Seine
Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
SAMEDI 19 SEPTEMBRE & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
Nogent-sur-Seine vous prépare des animations riches & variées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui se tiendra le week-end.
Découvrez le programme complet joint en bas de page !
Lien du Programme de Nogent-sur-Seine :
https://www.nogentsurseine.fr/sites/default/files/2026-09/JEDP2026%20-%20Programme%20-%20IPNS%20Ville.pdf .
Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise
À voir aussi à Nogent-sur-Seine (Aube)
- De Nièpce au numérique, 200 ans de la photographie, Pavillon Henri IV, Nogent-sur-Seine 18 septembre 2026
- Balades Patrimoniales à Nogent-sur-Seine, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Laurent, Église Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine 19 septembre 2026
- Exposition « Unusual Attitudes » par Julian Levitina, Bateau-Lavoir, Nogent-sur-Seine 19 septembre 2026