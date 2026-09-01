Informations pratiques

Nogent-sur-Seine

Journées du Patrimoine à Nogent-sur-Seine

Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

SAMEDI 19 SEPTEMBRE & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :

Nogent-sur-Seine vous prépare des animations riches & variées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui se tiendra le week-end.

Découvrez le programme complet joint en bas de page !

Lien du Programme de Nogent-sur-Seine :

https://www.nogentsurseine.fr/sites/default/files/2026-09/JEDP2026%20-%20Programme%20-%20IPNS%20Ville.pdf .

Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 00

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English :

L’événement Journées du Patrimoine à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise