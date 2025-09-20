Journées du Patrimoine à Oricourt château Oricourt
Journées du Patrimoine à Oricourt château Oricourt samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine à Oricourt
château 1 Rue Nicolas Rolin Oricourt Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Pour cette année, ouverture du château samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Samedi et dimanche, visite guidée à 10h00, à 14h00 et à 16h00 (durée de la visite environ 1h30. Guide conférencier agréé). .
château 1 Rue Nicolas Rolin Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 74 35
English : Journées du Patrimoine à Oricourt
German : Journées du Patrimoine à Oricourt
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine à Oricourt Oricourt a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL