Journées du Patrimoine à Pélissanne : conférence, concert, exposition Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Journées du Patrimoine à Pélissanne : conférence, concert, exposition

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 15h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La ville de Pélissanne vous propose : une conférence, un concert et une exposition

Au programme :

– une conférence de Sandrine Chabre, historienne de l’Art « Chapelle Saint-Laurent de Cabardel : une mémoire à préserver », samedi 19 septembre, 15h Médiathèque Pierre Bottero

– un opéra bonbon Carmen, extraits des airs de Bizet, samedi 19 septembre à 17h, Presbytère de Pélissanne

– une exposition de peinture « Balade en Provence » du 18 au 27 septembre .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

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English :

The town of Pélissanne is hosting: a lecture, a concert, and an exhibition

L’événement Journées du Patrimoine à Pélissanne : conférence, concert, exposition Pélissanne a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Massif des Costes