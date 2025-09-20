Journées du Patrimoine à Pélissanne Conférence sur les bastides provençales Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 15h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Sandrine Chabre, historienne de l’Art, propose une conférence qui met en lumière ces maisons qui, au-delà de leur fonction, sont des repères pour comprendre l’histoire locale et nationale.

Edifiées au détour du XVIIe siècle, les bastides symbolisent richesse et réussite sociale des familles bourgeoises ou nobles dans l’espace social. Aujourd’hui, elles sont le témoignage d’un art de vivre et de la prospérité économique de la ville. .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

Sandrine Chabre, art historian, proposes a conference on these house that permit to understand local and national history.

German :

Die Kunsthistorikerin Sandrine Chabre bietet einen Vortrag an, der diese Häuser beleuchtet, die über ihre Funktion hinaus Anhaltspunkte für das Verständnis der lokalen und nationalen Geschichte bieten.

Italiano :

La storica dell’arte Sandrine Chabre parlerà di queste case che, al di là della loro funzione, sono punti di riferimento per la comprensione della storia locale e nazionale.

Espanol :

La historiadora del arte Sandrine Chabre ofrecerá una conferencia en la que destacará estas casas que, más allá de su función, son hitos en nuestra comprensión de la historia local y nacional.

