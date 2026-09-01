Journées du patrimoine à Perret Perret Bon Repos sur Blavet
samedi 19 septembre 2026 · Perret · Bon Repos sur Blavet
Informations pratiques
Bon Repos sur Blavet
Journées du patrimoine à Perret
Perret Centre du bourg Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidée et commentée du bourg de Perret et de ses alentours.
Rendez-vous à 15 h le samedi 19 septembre sur la place du village.
Org. Autour de Pen Reth .
Perret Centre du bourg Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du patrimoine à Perret Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Bon Repos sur Blavet (Côtes-d'Armor)
- Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet 17 septembre 2026
- Ce qui réapparaît, Chapelle Notre Dame de Gwirmané, Bon Repos sur Blavet 19 septembre 2026
- Chapelle Rosquelfen JEP 2026 Bon Repos sur Blavet 19 septembre 2026
- Et si Bach avait dix ans ?, Chapelle de Rosquelfen, Bon Repos sur Blavet 20 septembre 2026
- Bach Ground, l’enfance d’un génie Bon Repos sur Blavet 20 septembre 2026