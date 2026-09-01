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AGENDA · Bon Repos sur Blavet

Journées du patrimoine à Perret Perret Bon Repos sur Blavet

samedi 19 septembre 2026 · Perret · Bon Repos sur Blavet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Perret
Adresse
Centre du bourg
Ville
22570 Bon Repos sur Blavet
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Bon Repos sur Blavet

Journées du patrimoine à Perret

Perret Centre du bourg Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidée et commentée du bourg de Perret et de ses alentours.
Rendez-vous à 15 h le samedi 19 septembre sur la place du village.

Org. Autour de Pen Reth   .

Perret Centre du bourg Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Journées du patrimoine à Perret Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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