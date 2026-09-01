Journées du patrimoine à Perret Perret Bon Repos sur Blavet

Informations pratiques

Bon Repos sur Blavet

Journées du patrimoine à Perret

Perret Centre du bourg Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidée et commentée du bourg de Perret et de ses alentours.

Rendez-vous à 15 h le samedi 19 septembre sur la place du village.

Org. Autour de Pen Reth .

Perret Centre du bourg Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Journées du patrimoine à Perret Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Kreiz Breizh