2 Rue du Palais Ribérac Dordogne

À l’occasion des Journées du Patrimoine et de son 140ème anniversaire, la Ruche des Patriotes, située au 2 rue du Palais, vous ouvre grand les portes de son temple visites guidées et commentées à la découverte de l’histoire de la loge de 9h à 12h et de 14h à 18h (anecdotes, photos, bios courtes et documents à découvrir), avec 2 séances immersives à 10h30 et 15h qui vous permettront d’expérimenter un temps fort du rituel maçonnique « la circulation de la parole » (durée 1 h) Visite gratuite et accessible à toutes et tous. .

English : Journées du Patrimoine à Ribérac

On the occasion of the Journées du Patrimoine and its 140th anniversary, the Ruche des Patriotes, located at 2 rue du Palais, is opening the doors of its temple to you: guided and commented tours to discover the history of the lodge from 9am to 12pm and from 2pm to 6pm

German : Journées du Patrimoine à Ribérac

Anlässlich der Tage des Kulturerbes und ihres 140. Geburtstags öffnet die Hive des Patriotes in der 2 rue du Palais die Türen ihres Tempels weit für Sie: Führungen und kommentierte Besichtigungen zur Entdeckung der Geschichte der Loge von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio e del suo 140° anniversario, la Ruche des Patriotes, situata al 2 di rue du Palais, vi apre le porte del suo tempio: visite guidate e commenti per scoprire la storia della baita dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Espanol : Journées du Patrimoine à Ribérac

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio y de su 140 aniversario, la Ruche des Patriotes, situada en el número 2 de la rue du Palais, le abre las puertas de su templo: visitas guiadas y comentadas para descubrir la historia de la logia de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00

L’événement Journées du Patrimoine à Ribérac Ribérac a été mis à jour le 2025-08-22 par Val de Dronne