Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Agnant-de-Versillat
Informations pratiques
Saint-Agnant-de-Versillat
Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat
Salle des Associations Saint-Agnant-de-Versillat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Gastronomie creusoise.
Une exposition d’objets anciens et des archives départementales sur le thème A table .
De quoi nous mettre en appétit et nous faire saliver de saveurs oubliées. .
Salle des Associations Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine chantal.megray@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat
L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays Sostranien