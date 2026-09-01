Informations pratiques

Saint-Agnant-de-Versillat

Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat

Salle des Associations Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Gastronomie creusoise.

Une exposition d’objets anciens et des archives départementales sur le thème A table .

De quoi nous mettre en appétit et nous faire saliver de saveurs oubliées. .

Salle des Associations Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine chantal.megray@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays Sostranien