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AGENDA · Saint-Agnant-de-Versillat

Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Agnant-de-Versillat

Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle des Associations
Ville
23300 Saint-Agnant-de-Versillat
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Saint-Agnant-de-Versillat

Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat

Salle des Associations Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Gastronomie creusoise.
Une exposition d’objets anciens et des archives départementales sur le thème A table .
De quoi nous mettre en appétit et nous faire saliver de saveurs oubliées.   .

Salle des Associations Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine   chantal.megray@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pays Sostranien

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