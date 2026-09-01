Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye Place de l’Église Saint-Christoly-de-Blaye

Informations pratiques

Saint-Christoly-de-Blaye

Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye

Place de l’Église Eglise de Saint-Christoly de Blaye Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Retrouvez les portes ouvertes de l’Eglise de Saint-Christoly de Blaye lors des journées européennes du patrimoine le 19 et 20 septembre. .

Place de l’Église Eglise de Saint-Christoly de Blaye Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 50 40

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English : Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye

L’événement Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye