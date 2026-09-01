Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye Place de l’Église Saint-Christoly-de-Blaye
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Église · Saint-Christoly-de-Blaye
Informations pratiques
Saint-Christoly-de-Blaye
Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye
Place de l’Église Eglise de Saint-Christoly de Blaye Saint-Christoly-de-Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Retrouvez les portes ouvertes de l’Eglise de Saint-Christoly de Blaye lors des journées européennes du patrimoine le 19 et 20 septembre. .
Place de l’Église Eglise de Saint-Christoly de Blaye Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 50 40
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English : Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye
L’événement Journées du patrimoine à Saint-Christoly de Blaye Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye