Journées du patrimoine à Saint-Divy Église Saint-Divy Saint-Divy
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Divy · Saint-Divy
Informations pratiques
Saint-Divy
Journées du patrimoine à Saint-Divy
Église Saint-Divy Place de l’église Saint-Divy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites guidées de l’église Saint-Divy et de son clocher
À l’occasion des Journées du patrimoine, nous vous invitons à une immersion au cœur de l’église de Saint-Divy, avec une montée au clocher.
Une belle occasion de découvrir des détails méconnus, d’entendre des anecdotes locales et de profiter d’un point de vue unique sur le bourg.
La découverte du clocher n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) en raison de l’escalier étroit et ancien. .
Église Saint-Divy Place de l’église Saint-Divy 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 90
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English :
L’événement Journées du patrimoine à Saint-Divy Saint-Divy a été mis à jour le 2026-08-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS