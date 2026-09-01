Journées du patrimoine à Saint-Divy Église Saint-Divy Saint-Divy

Informations pratiques

Saint-Divy

Journées du patrimoine à Saint-Divy

Église Saint-Divy Place de l’église Saint-Divy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites guidées de l’église Saint-Divy et de son clocher

À l’occasion des Journées du patrimoine, nous vous invitons à une immersion au cœur de l’église de Saint-Divy, avec une montée au clocher.

Une belle occasion de découvrir des détails méconnus, d’entendre des anecdotes locales et de profiter d’un point de vue unique sur le bourg.

La découverte du clocher n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) en raison de l’escalier étroit et ancien. .

Église Saint-Divy Place de l’église Saint-Divy 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 90

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English :

L’événement Journées du patrimoine à Saint-Divy Saint-Divy a été mis à jour le 2026-08-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS