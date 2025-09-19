Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire
Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire vendredi 19 septembre 2025.
Journées du Patrimoine à Saint-Macaire
Saint-Macaire Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19
VENDREDI Place Tourny
19h30 Présentation et intervention de Jacky Gratecap et Jean-Marie Billa
20h30 Concert BB & The Blues Breakers
22h30 Embrasement pyrotechnique
Un moment festif pour célébrer les 100 ans du kiosque !
SAMEDI
15h à 17h Ouverture exceptionnelle du Clos des Cordeliers (dimanche, aux mêmes horaires)
15h à 17h Présentation des peintures murales de l’église Saint-Sauveur
10h à 23h Exposition d’art du Collectif Artistes Macariens (Rue de la Benauge et ses jardins)
20h30 Grand concert symphonique dans l’église Saint-Sauveur, avec l’Orchestre Symphonique UNISSON et l’ensemble vocal du Conservatoire de Mérignac
DIMANCHE
10h à 12h Visite guidée des anciennes carrières de pierre
15h à 17h Projection d’extraits de films tournés à Saint-Macaire (Maison Messidan)
10h à 18h Exposition d’art (Rue de la Benauge)
17h30 à 19h Concert de Jazz avec l’OFF Jazz Trio .
Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 39 09 54 vivrelepatrimoinemacarien@gmail.com
English : Journées du Patrimoine à Saint-Macaire
German : Journées du Patrimoine à Saint-Macaire
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine à Saint-Macaire
L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire a été mis à jour le 2025-09-04 par La Gironde du Sud