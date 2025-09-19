Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire

Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire vendredi 19 septembre 2025.

Journées du Patrimoine à Saint-Macaire

Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

VENDREDI Place Tourny

19h30 Présentation et intervention de Jacky Gratecap et Jean-Marie Billa

20h30 Concert BB & The Blues Breakers

22h30 Embrasement pyrotechnique

Un moment festif pour célébrer les 100 ans du kiosque !

SAMEDI

15h à 17h Ouverture exceptionnelle du Clos des Cordeliers (dimanche, aux mêmes horaires)

15h à 17h Présentation des peintures murales de l’église Saint-Sauveur

10h à 23h Exposition d’art du Collectif Artistes Macariens (Rue de la Benauge et ses jardins)

20h30 Grand concert symphonique dans l’église Saint-Sauveur, avec l’Orchestre Symphonique UNISSON et l’ensemble vocal du Conservatoire de Mérignac

DIMANCHE

10h à 12h Visite guidée des anciennes carrières de pierre

15h à 17h Projection d’extraits de films tournés à Saint-Macaire (Maison Messidan)

10h à 18h Exposition d’art (Rue de la Benauge)

17h30 à 19h Concert de Jazz avec l’OFF Jazz Trio .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 39 09 54 vivrelepatrimoinemacarien@gmail.com

English : Journées du Patrimoine à Saint-Macaire

German : Journées du Patrimoine à Saint-Macaire

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine à Saint-Macaire

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire a été mis à jour le 2025-09-04 par La Gironde du Sud