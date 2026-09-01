Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Macaire
Informations pratiques
Saint-Macaire
Journées du Patrimoine à Saint-Macaire
Saint-Macaire Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
19/09
10h : visite commentée
10h30 : lavoirs, visite nature
14h : histoparty
15h : table ronde « Tardes : l’histoire continue »
15h : visite du Clos des Cordeliers
18h30 : apéro lavoir
19h30 : soirée Tardes en fête
20h30 : visite des lavoirs
22h : feu d’artifice
20/09
10h, 14h et 16h : visite commentée avec les tailleurs de pierre
10h : visite commentée avec Vivre le patrimoine
10h30 : visite des lavoirs
15h : visite du prieuré et présentation des peintures de l’église
16h : Saint-Macaire hors les murs
17h30 : lavoirs, visite nature
18h30 : apéro lavoir
TOUT LE WEEK-END
Expositions « Tardes au fil de l’image », « Dyptique » dans les grottes, « La vie secrète des lavoirs »
Un lieu, un(e) artiste
Rencontre avec le collectif citoyen du projet de four à pain communal
Perles & Pépites .
Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine accueil@saintmacaire.fr
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English : Journées du Patrimoine à Saint-Macaire
L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-09-07 par La Gironde du Sud
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