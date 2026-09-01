Informations pratiques

Saint-Macaire

Journées du Patrimoine à Saint-Macaire

Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

19/09

10h : visite commentée

10h30 : lavoirs, visite nature

14h : histoparty

15h : table ronde « Tardes : l’histoire continue »

15h : visite du Clos des Cordeliers

18h30 : apéro lavoir

19h30 : soirée Tardes en fête

20h30 : visite des lavoirs

22h : feu d’artifice

20/09

10h, 14h et 16h : visite commentée avec les tailleurs de pierre

10h : visite commentée avec Vivre le patrimoine

10h30 : visite des lavoirs

15h : visite du prieuré et présentation des peintures de l’église

16h : Saint-Macaire hors les murs

17h30 : lavoirs, visite nature

18h30 : apéro lavoir

TOUT LE WEEK-END

Expositions « Tardes au fil de l’image », « Dyptique » dans les grottes, « La vie secrète des lavoirs »

Un lieu, un(e) artiste

Rencontre avec le collectif citoyen du projet de four à pain communal

Perles & Pépites .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine accueil@saintmacaire.fr

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English : Journées du Patrimoine à Saint-Macaire

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Macaire Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-09-07 par La Gironde du Sud