Informations pratiques

Saint-Merd-la-Breuille

Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille

Saint-Merd-la-Breuille Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille : exposition « Sabots polychromés et scultpés ». .

Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille Saint-Merd-la-Breuille a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze