Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille Saint-Merd-la-Breuille
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Merd-la-Breuille
Informations pratiques
Saint-Merd-la-Breuille
Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille
Saint-Merd-la-Breuille Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille : exposition « Sabots polychromés et scultpés ». .
Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille
L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille Saint-Merd-la-Breuille a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze