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AGENDA · Saint-Merd-la-Breuille

Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille Saint-Merd-la-Breuille

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Merd-la-Breuille

Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille Saint-Merd-la-Breuille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
23100 Saint-Merd-la-Breuille
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Merd-la-Breuille

Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille

Saint-Merd-la-Breuille Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille : exposition « Sabots polychromés et scultpés ».   .

Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Merd la Breuille Saint-Merd-la-Breuille a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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