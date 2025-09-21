Journées du Patrimoine à Saint Michel de Frigolet La Montagnette D81 Tarascon

Journées du Patrimoine à Saint Michel de Frigolet La Montagnette D81 Tarascon dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine à Saint Michel de Frigolet

Dimanche 21 septembre 2025.

À 15h et à 17h. La Montagnette D81 Abbaye de Saint Michel de Frigolet Tarascon Bouches-du-Rhône

C’est une date toujours attendue par les amoureux de notre monastère ! Ce dimanche 21 septembre, dans le cadre de la journée du patrimoine découvrez l’histoire de ce monument, l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet siège de la vie consacrée des Prémontrés !

Visite Guidée

Dimanche à 15h et 17h

Découvrez l’histoire de ce monument, siège de la vie consacrée des Prémontrés, un moment privilégié avec la présentation et le commentaire du tableau de Wenzel, la visite de la salle de l’entrée du réfectoire, du cloître ainsi que la salle du chapitre ! .

La Montagnette D81 Abbaye de Saint Michel de Frigolet Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 70 07 abbaye@frigolet.com

English :

It’s a date always eagerly awaited by lovers of our monastery! This Sunday, September 21, as part of Heritage Day, discover the history of this monument, the Abbey of Saint Michel de Frigolet, the seat of the Prémontrés’ consecrated life!

German :

Es ist ein Datum, das von den Liebhabern unseres Klosters immer sehnsüchtig erwartet wird! An diesem Sonntag, dem 21. September, entdecken Sie im Rahmen des Tages des Kulturerbes die Geschichte dieses Monuments, der Abtei Saint Michel de Frigolet, Sitz des geweihten Lebens der Prämonstratenser!

Italiano :

È un appuntamento sempre molto atteso dagli amanti del nostro monastero! Questa domenica 21 settembre, nell’ambito della Giornata del Patrimonio, potrete scoprire la storia di questo monumento, l’Abbazia di Saint Michel de Frigolet, sede dei monaci Prémontrés!

Espanol :

Una cita siempre esperada por los amantes de nuestro monasterio Este domingo 21 de septiembre, en el marco del Día del Patrimonio, podrá descubrir la historia de este monumento, la Abadía de Saint Michel de Frigolet, hogar de los monjes Prémontrés

