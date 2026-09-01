Journées du patrimoine à Saint-Setiers Saint-Setiers
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Setiers
Informations pratiques
Saint-Setiers
Journées du patrimoine à Saint-Setiers
Saint-Sagitaire Saint-Setiers Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine à Saint-Setiers : samedi à 16h30, découverte des vestiges du « château » de Laqueille, rendez-vous au chalet de la croix de la mission.
A 18h samedi, diaporama « Saint-Setiers », patrimoine disparu et patrimoine en péril ». .
Saint-Sagitaire Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées du patrimoine à Saint-Setiers
L’événement Journées du patrimoine à Saint-Setiers Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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