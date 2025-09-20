Journées du Patrimoine à Saint Silvain Montaigut Saint-Silvain-Montaigut

samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine à Saint Silvain Montaigut

Saint-Silvain-Montaigut Creuse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Au programme de cette journée patrimoine

Samedi découverte de la batucada, soirée festive avec repas creusois.

Dimanche marche jusqu’au Châtau de Montaigut (5.7km environ), interventions culturelles de J.M.Monnet Quelet ainsi que les Garden’s Drums dès la descente du château. .

Saint-Silvain-Montaigut 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 36 90

