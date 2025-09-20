Journées du Patrimoine à Sainte-Suzanne Moulin du Petit-Gohard Sainte-Suzanne-et-Chammes

Moulin du Petit-Gohard 7 Chemin des Moulins Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Depuis plus de 600 ans, la roue de ce moulin restauré par Vincent Houllière, tourne sans relâche.

Le moulin est situé sur une dérivation de l’Erve en contrebas de la cité médiévale. Rappelons ici que de nombreux moulins étaient installés sur la rivière à cet endroit.

Le bâtiment tel que nous le connaissons en l’état, a été construit au début du XVIII ème siècle, comme moulin à papier. Ce fut le dernier moulin à papier à fonctionner jusqu’en 1846.

Durant le week-end, exposition de peintures de Laurette Boucly, Suzannaise.

Entrée libre. .

