Informations pratiques

Thuir

JOURNÉES DU PATRIMOINE À THUIR

Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre 2026

Musée des Arts et Traditions populaires (place de la République)

samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h

dimanche de 15h à 18h

visite commentée de l’exposition photos « Thuir autrefois » le samedi apr…

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Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67

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English :

Heritage Days: September 19 and 20, 2026

%A0Museum of Folk Arts and Traditions%A0(Place de la République)

Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and from 3 p.m. to 6 p.m.

Sunday from 3 p.m. to 6 p.m.

Guided tour of the photo exhibition “Thuir in the Past” on Saturday afternoon…

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À THUIR Thuir a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI ASPRES-THUIR