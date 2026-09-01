JOURNÉES DU PATRIMOINE À THUIR Thuir
samedi 19 septembre 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
JOURNÉES DU PATRIMOINE À THUIR
Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre 2026
Musée des Arts et Traditions populaires (place de la République)
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
dimanche de 15h à 18h
visite commentée de l’exposition photos « Thuir autrefois » le samedi apr…
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Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67
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English :
Heritage Days: September 19 and 20, 2026
%A0Museum of Folk Arts and Traditions%A0(Place de la République)
Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and from 3 p.m. to 6 p.m.
Sunday from 3 p.m. to 6 p.m.
Guided tour of the photo exhibition “Thuir in the Past” on Saturday afternoon…
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À THUIR Thuir a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI ASPRES-THUIR
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