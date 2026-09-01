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Journées du patrimoine à Tonneins Tonneins

dimanche 20 septembre 2026 · Tonneins

Journées du patrimoine à Tonneins Tonneins

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Parc de Vénès
Ville
47400 Tonneins
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Tonneins

Journées du patrimoine à Tonneins

Parc de Vénès Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Journées du patrimoine à Tonneins
Programme de la journée :
8h30 : RDV à la chapelle de Vénès
10h : Visite guidée du château Lunac Aiguillon
12h30 : Apéritif offert par les passionnés du Lion
13h : Repas patrimoine
15h : Rassemblement de véhicules de collection   .

Parc de Vénès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 55 17  lespassionnesdulion@orange.fr

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English : Journées du patrimoine à Tonneins

Heritage Days in Tonneins

L’événement Journées du patrimoine à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Val de Garonne

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