Journées du patrimoine à Tonneins Tonneins
dimanche 20 septembre 2026 · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Journées du patrimoine à Tonneins
Parc de Vénès Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journées du patrimoine à Tonneins
Programme de la journée :
8h30 : RDV à la chapelle de Vénès
10h : Visite guidée du château Lunac Aiguillon
12h30 : Apéritif offert par les passionnés du Lion
13h : Repas patrimoine
15h : Rassemblement de véhicules de collection .
Parc de Vénès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 55 17 lespassionnesdulion@orange.fr
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English : Journées du patrimoine à Tonneins
Heritage Days in Tonneins
L’événement Journées du patrimoine à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Val de Garonne
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