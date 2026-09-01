Informations pratiques

Tonneins

Journées du patrimoine à Tonneins

Parc de Vénès Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journées du patrimoine à Tonneins

Programme de la journée :

8h30 : RDV à la chapelle de Vénès

10h : Visite guidée du château Lunac Aiguillon

12h30 : Apéritif offert par les passionnés du Lion

13h : Repas patrimoine

15h : Rassemblement de véhicules de collection .

Parc de Vénès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 55 17 lespassionnesdulion@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine à Tonneins

Heritage Days in Tonneins

L’événement Journées du patrimoine à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Val de Garonne