Journées du Patrimoine à Vernègues Exposition Vernègues

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h30 à 18h. Prieuré Saint-Jacques Vernègues Bouches-du-Rhône

2025-09-20 09:30:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Cette année, pour respecter le thème national des Journées Européennes du Patrimoine, Lou Patrimoni Vernegau mettra en valeur le patrimoine bâti du village. Ainsi le Castrum d’Avalone sera à l’honneur lors de cette exposition.

L’exposition, qui se tiendra pendant tout le week-end, aura pour objet les fouilles archéologiques réalisées sur le site du Castrum. .

Prieuré Saint-Jacques Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

English :

To respect the national theme of the year, the association « Lou Patrimoni vernegau » choose to highlight the Castrum Avalone throught this exhibition.

German :

Um dem nationalen Thema der Europäischen Tage des Denkmals gerecht zu werden, wird Lou Patrimoni Vernegau in diesem Jahr das bauliche Erbe des Dorfes hervorheben. So wird das Castrum d’Avalone bei dieser Ausstellung im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

Quest’anno, in linea con il tema nazionale delle Giornate Europee del Patrimonio, Lou Patrimoni Vernegau metterà in mostra il patrimonio edilizio del paese. Il Castrum d’Avalone sarà sotto i riflettori della mostra di quest’anno.

Espanol :

Este año, en consonancia con el tema nacional de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Lou Patrimoni Vernegau mostrará el patrimonio construido del pueblo. El Castrum d’Avalone será el centro de atención de la exposición de este año.

