Journées du Patrimoine à Vernègues Vernègues

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Prieuré Saint-Jacques Vernègues Bouches-du-Rhône

Cette année, pour respecter le thème national des Journées Européennes du Patrimoine, Lou Patrimoni Vernegau mettra en valeur le patrimoine bâti du village. Ainsi le Castrum d’Avalone sera à l’honneur pendant ces deux jours.

Au programme

– Exposition de fouilles archéologiques samedi et dimanche

– Visites guidées du Castrum d’Avalone samedi à 15h et dimanche à 9h30



Vente de crêpes le samedi ;

Vente de grillades et sandwiches le dimanche

Boissons .

Prieuré Saint-Jacques Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

English :

To respect the national theme of this year, the association « Lou Patrimoni vernegau » choose to highlight the Castrum Avalone during this week-end.

German :

Um dem nationalen Thema der Europäischen Tage des Kulturerbes gerecht zu werden, wird Lou Patrimoni Vernegau in diesem Jahr das bauliche Erbe des Dorfes in den Vordergrund stellen. So wird das Castrum d’Avalone an diesen beiden Tagen im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

Quest’anno, in linea con il tema nazionale delle Giornate Europee del Patrimonio, Lou Patrimoni Vernegau metterà in mostra il patrimonio edilizio del paese. Il Castrum d’Avalone sarà sotto i riflettori durante le due giornate.

Espanol :

Este año, en consonancia con el tema nacional de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Lou Patrimoni Vernegau mostrará el patrimonio construido del pueblo. El Castrum d’Avalone será el centro de atención durante los dos días.

