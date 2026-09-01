Journées du Patrimoine à Vernègues Vernègues
samedi 19 septembre 2026 · Vernègues
Informations pratiques
Vernègues
Journées du Patrimoine à Vernègues
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Prieuré Saint-Jacques Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette année, pour les journées européennes du patrimoine, Lou Patrimoni Vernegau mettra en valeur « Vernègues au XIIIe siècle ».
Au programme :
– Marché médiéval avec échoppes de vente et démonstration de divers métiers artisanaux
– Visite du Vieux Vernègues et du plateau du Grand Puech, boucle de 2.4 km : samedi à 15h, dimanche à 10h
– Restauration,
– Lâché de bonbons en catapulte à 17h le samedi, à 12h le dimanche
Samedi 19 septembre 18h, conférence « Vernègues au XIIIe siècle » inédite de Sandrine Chabre .
Prieuré Saint-Jacques Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, for European Heritage Days, Lou Patrimoni Vernegau will showcase « Vernègues in the 13th Century »: medieval stalls, games, food, guided tours, candy thrown from a catapult…
L’événement Journées du Patrimoine à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Massif des Costes