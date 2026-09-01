Journées du Patrimoine à Veyrières Veyrières
samedi 19 septembre 2026 · Veyrières
Informations pratiques
Veyrières
Journées du Patrimoine à Veyrières
5 Le Bourg Veyrières Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées du Patrimoine à Veyrières : visite guidée de l’église le samedi de 14h à 17h30 et le dimanche de 9h à 12h. .
5 Le Bourg Veyrières 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées du Patrimoine à Veyrières
L’événement Journées du Patrimoine à Veyrières Veyrières a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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