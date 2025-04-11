Journées du patrimoine Abbaye d’Alspach Kaysersberg Vignoble

Journées du patrimoine Abbaye d’Alspach

Ancienne abbaye dont il ne reste qu’une partie de l’église romane datant du 12ème siècle. Elle se trouve au coeur d’une usine papier.

Fondée au XIIe siècle par les moines bénédictins, l’Abbaye d’Alspach a servi de centre religieux et spirituel important dans la région. L’abbaye a prospéré pendant plusieurs siècles, devenant un lieu de prière, de travail et d’enseignement.

Avec le temps, l’abbaye a subi plusieurs transformations et a été progressivement abandonnée. Au XIXe siècle, les bâtiments monastiques ont été convertis en une usine à papier, une transition qui reflète les changements économiques et industriels de l’époque. Malgré ces changements, une partie de l’architecture romane d’origine a été préservée, offrant aujourd’hui un aperçu de son passé médiéval.

Aujourd’hui, les Amis d’Alspach vous invitent à explorer les vestiges de cette abbaye romane, offrant un témoignage fascinant du passé religieux et industriel de la région.

Découvrez à l'occasion de votre visite l'exposition d'art papier Igoko de Marine Chevanse au sein même des murs de l'ancienne usine.

English :

Former abbey of which only part of the 12th-century Romanesque church remains. It lies at the heart of a paper mill.

