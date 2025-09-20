Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame Tuffé Val de la Chéronne
Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20
Visites libres avec support d’information, de l’abbaye, des jardins et des expositions, samedi et
dimanche de 14h à 17h30. Le dimanche à 15h, visite guidée « A la découverte des formes et matériaux à travers les siècles” visite à travers le village et le site de l’abbaye mettant en
lumière l’évolution des matériaux et des formes architecturales du Xe siècle à nos
jours. La balade s’achèvera par une intervention du CAUE de la Sarthe sur l’architecture de terre dans la création contemporaine. Concert de l’Harmonie de Connerré, dimanche à 17h .
Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56
