Journées du Patrimoine Abbaye Notre-Dame Tuffé Val de la Chéronne

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Visites libres avec support d’information, de l’abbaye, des jardins et des expositions, samedi et

dimanche de 14h à 17h30. Le dimanche à 15h, visite guidée « A la découverte des formes et matériaux à travers les siècles” visite à travers le village et le site de l’abbaye mettant en

lumière l’évolution des matériaux et des formes architecturales du Xe siècle à nos

jours. La balade s’achèvera par une intervention du CAUE de la Sarthe sur l’architecture de terre dans la création contemporaine. Concert de l’Harmonie de Connerré, dimanche à 17h .

Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56

