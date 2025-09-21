Journées du patrimoine Abri Cap Blanc D48 Marquay

D48 Abri du Cap Blanc Marquay Dordogne

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Prenez part à la découverte commentée d’un abri préhistorique paléolithique. Découvrez les exceptionnelles sculptures de l’abri Cap Blanc. Gratuit. Sur inscription en ligne uniquement.

Suivez votre guide et découvrez les exceptionnelles sculptures monumentales d’un abri préhistorique paléolithique !

Classée au titre des Monuments historiques en 1910 et inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979, la frise de l’Abri du Cap-Blanc présente un remarquable bestiaire sculpté. Au sol, reconstitution du squelette de la Dame du Cap-Blanc.

Gratuit. Sur inscription en ligne uniquement. Validation du billet sur site 30 mn avant l’horaire de visite. A partir de 7 ans. Température de l’Abri variant de 15 à 18°c. Prévoir des vêtements adaptés. .

D48 Abri du Cap Blanc Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

Take part in a guided discovery of a Paleolithic prehistoric shelter. Discover the exceptional sculptures of the Cap Blanc shelter. Free admission. Online registration only.

Nehmen Sie an einer kommentierten Entdeckungstour durch einen prähistorischen Unterstand aus der Altsteinzeit teil. Entdecken Sie die außergewöhnlichen Skulpturen des Abris Cap Blanc. Die Teilnahme ist kostenlos. Nur nach Online-Anmeldung.

Partecipate alla scoperta guidata di un rifugio preistorico del Paleolitico. Scoprite le eccezionali sculture del riparo di Cap Blanc. Ingresso gratuito. Iscrizione solo online.

Participe en un descubrimiento guiado de un abrigo prehistórico del Paleolítico. Descubra las excepcionales esculturas del abrigo de Cap Blanc. Entrada gratuita. Inscripción en línea únicamente.

