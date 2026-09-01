Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts Place du Château Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts

Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le collectif Peenuts vous invite à redécouvrir l’œuvre de Yona Friedman à travers le regard de la photographie. Cette activation artistique propose une nouvelle manière d’explorer et d’interpréter l’œuvre, en mêlant patrimoine, création contemporaine et expérimentation. Venez partager cette expérience originale et porter un regard différent sur l’œuvre de l’artiste, dans un dialogue entre architecture, photographie et territoire. .

Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77

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English : Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts

L’événement Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin