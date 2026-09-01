Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts Place du Château Rochechouart
dimanche 20 septembre 2026 · Place du Château · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts
Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le collectif Peenuts vous invite à redécouvrir l’œuvre de Yona Friedman à travers le regard de la photographie. Cette activation artistique propose une nouvelle manière d’explorer et d’interpréter l’œuvre, en mêlant patrimoine, création contemporaine et expérimentation. Venez partager cette expérience originale et porter un regard différent sur l’œuvre de l’artiste, dans un dialogue entre architecture, photographie et territoire. .
Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77
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English : Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts
L’événement Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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