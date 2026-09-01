UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochechouart

Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts Place du Château Rochechouart

dimanche 20 septembre 2026 · Place du Château · Rochechouart

Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts Place du Château Rochechouart

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du Château
Adresse
Musée d'Art Contemporain
Ville
87600 Rochechouart
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Rochechouart

Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts

Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le collectif Peenuts vous invite à redécouvrir l’œuvre de Yona Friedman à travers le regard de la photographie. Cette activation artistique propose une nouvelle manière d’explorer et d’interpréter l’œuvre, en mêlant patrimoine, création contemporaine et expérimentation. Venez partager cette expérience originale et porter un regard différent sur l’œuvre de l’artiste, dans un dialogue entre architecture, photographie et territoire.   .

Place du Château Musée d’Art Contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts

L’événement Journées du patrimoine Activation d’une œuvre avec le collectif Peenuts Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)