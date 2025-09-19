Journées du Patrimoine Alloue- EXPOSITION LA PRÉHISTOIRE CHARENTAISE Alloue
Salle des fêtes Alloue Charente
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Cette exposition, organisée par l’Association Charentaise de Géologie et par Géologie et Paléontologie de
Charente, propose au public de découvrir la Préhistoire charentaise, notamment l’histoire de l’homme de Néandertal.
Salle des fêtes Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 89 60
English :
This exhibition, organized by the Association Charentaise de Géologie and Géologie et Paléontologie de
Charente, invites the public to discover the prehistory of the Charente region, and in particular the story of Neanderthal man.
German :
Diese Ausstellung, die von der Association Charentaise de Géologie und von Géologie et Paléontologie de
Charente organisiert wurde, bietet der Öffentlichkeit einen Einblick in die Vorgeschichte der Charente, insbesondere in die Geschichte des Neandertalers.
Italiano :
Questa mostra, organizzata dall’Association Charentaise de Géologie e da Géologie et Paléontologie de
Charente, offre ai visitatori la possibilità di scoprire la preistoria della regione della Charente, in particolare la storia dell’uomo di Neanderthal.
Espanol :
Esta exposición, organizada por la Association Charentaise de Géologie y Géologie et Paléontologie de
Charente, ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir la prehistoria de la región de Charente y, en particular, la historia del hombre de Neandertal.
